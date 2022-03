Reul zur Flutkatastrophe in NRW : „Natürlich hat es Fehler gegeben“

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat erneut Fehler beim Krisenmanagement zur Flutkatastrophe im vergangenen Juli eingeräumt. Er war im Landtag zum Untersuchungsausschuss als Zeuge geladen.

Er sei dann noch am Abend des 15. Juli unmittelbar nach seiner Rückkehr an seinem Privathaus von den Privat- in den Dienstwagen umgestiegen und habe in seinem Büro im Ministerium übernachtet, weil er befürchten muste, am nächsten Tag wegen überfluteter Straßen nicht mehr nach Düsseldorf zu kommen.