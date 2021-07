Jahrhundertkatastrophe im Ahrtal : Ein Dorf steht zusammen

Mayschoss Das Örtchen Mayschoß im Ahrtal ist tagelang von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Die Anwohner Waltraud Schütze und Christoph Sebastian haben fast alles verloren. Nachbarn und Freunde stehen ihnen bei.

Mayschoß liegt im unteren Ahrtal, etwa 35 Kilometer südwestlich von Bonn am Rande des Ahrgebirges. Die Ortschaft hat es besonders schwer getroffen; einige Bewohner haben ihr Leben gelassen, Häuser wurden weggerissen, Straßen weggebrochen. Tagelang ist die Gemeinde von der Außenwelt abgeschnitten gewesen; erst am Sonntag sollen auswärtige Rettungskräfte eingetroffen sein, weil die Flut die Zufahrtstraßen zerstört hat. Mayschoß gleicht einem Kriegsgebiet; zwei Landeplätze für Militär-Hubschrauber sind eingerichtet worden; Panzer rollen über die verschlammten Wege; Soldaten, die beim Aufräumen helfen, sind allgegenwärtig. Waltraud Schütze und ihr Ehemann, der vor eineinhalb Jahren einen Schlaganfall erlitten hat, wären beinahe in der Flut ums Leben gekommen. Als das Wasser kommt, können sie sich gerade noch in die zweite Etage ihres Hauses flüchten und die Tür verbarrikadieren. „Das Wasser hat die Haustür aufgedrückt. Eine riesen Flutwelle kam ins Haus“, sagt sie. „Wir konnten uns mit Mühe und Not noch die Treppen hoch retten. Auf dem Balkon wurden wir dann von der Feuerwehr gerettet.“ Nachbarn, so berichtet sie, haben sich bis unters Dach retten müssen. „Weil die Hochspannungsleitungen über deren Haus gehen, konnten sie dort nicht abgeholt werden von den Hubschraubern“, sagt sie. Bis Samstag hätten sie deshalb in ihrer misslichen Lage ausharren müssen.