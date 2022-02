Lehren aus der Flut : Was im Katastrophenschutz in NRW besser werden soll

Was im Katastrophenschutz in NRW besser werden soll

Düsseldorf Die Flutkatastrophe im Sommer vergangenen Jahres hat Mängel im Katastrophenschutz offenbart. Ein 15-Punkte-Plan soll den Schutz in NRW im Notfall verbessern. Warum Sirenen künftig anders heulen sollen und die Bevölkerung mehr Eigenverantwortung übernehmen soll.

Nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli soll der Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen in Teilen neu aufgestellt werden. „Es wäre unmenschlich, würden wir nicht aus der Vergangenheit lernen. Egal, was morgen über uns hereinbricht – wir wollen vorbereitet sein“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Insbesondere sollen Abläufe und Kommunikationsstrukturen im Krisenfall deutlich verbessert werden, wie aus dem Abschlussbericht des sogenannten Kompetenzteams hervorgeht. „Wir alle wollen und werden beim nächsten Mal besser vorbereitet sein. Das sind wir den Toten schuldig“, so Reul.