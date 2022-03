Gebauer besucht Swisttal : Grundschüler haben nach der Flutkatastrophe weiter Container als Klassenzimmer

Swisttal Bei einem Besuch in Swisttal schaute NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer bei drei Schulklassen vorbei. Die Grundschüler werden nach der verherrenden Flut vor acht Monaten in Container unterrichtet. Gebauer machte sich ein Bild von der Lage.

Gut acht Monate nach der Flutkatastrophe hat Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag eine Grundschule in Swisttal-Heimerzheim besucht. In drei Klassen schaute die Politikerin bei ihrer Visite vorbei.