Drei Jahre nach Flut in Stolberg „Wir wollen aus der Hochwasserkatastrophe 2021 lernen“

Stolberg verzeichnet Schäden an der städtischen Infrastruktur in Höhe von 226 Millionen Euro - da sind gestiegene Baukosten nicht eingerechnet. Das Rathaus erlitt einen Totalschaden. Im Erdgeschoss stand das Wasser einen Meter hoch. In Keller waren Telefon, Heizung und IT untergebracht, alles ging kaputt. In diesem Jahr soll der Abriss des Zweckbaus von 1976 beginnen. Der Wiederaufbau wird von Bund und Land bezahlt. Geschätzte Kosten: 61 Millionen Euro, Stand von 2021.