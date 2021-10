Für zukünftige Prävention : Flut an der Erft soll am Computer simuliert werden

Flut an der Erft soll am Computer simuliert werden

Köln Die Bezirksregierung Köln hat ein Ingenieursbüro damit beautragt, das Hochwasser an der Erft nachträglich zu simulieren. Das soll künftig beim Hochwasserschutz helfen, etwa beim Wiederaufbau von Brücken.

Die Bezirksregierung Köln lässt das verheerende Hochwasser an der Erft nachträglich am Computer simulieren. Ein entsprechender Auftrag sei an eine Ingenieurgesellschaft vergeben worden, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur mit. „Die bei den Nachberechnungen gewonnenen Erkenntnisse bilden dann eine Grundlage für das zukünftige Handeln zur Hochwasservorsorge und zum Hochwasserschutz“, sagte ein Sprecher. Die Daten sollen etwa für den Wiederaufbau von Brücken und Pegeln verwendet werden.