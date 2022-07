Vorgänge in der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal : „Unser Haus ist geflutet, ich bin am Ende“

Jürgen Pföhler (CDU, l), ehemaliger Landrat des Kreises Ahrweiler, ist mit seinem Anwalt Olaf Langhanki auf dem Weg in den Untersuchungsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz zur Flutkatastrophe, wo er als Zeuge geladen ist. Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz Wo war Ex-Landrat Jürgen Pföhler in der Flutnacht? In der Technischen Einsatzleitung nur kurz. Mehrere Nachbarn warnte er vor dem zerstörerischen Hochwasser. Eine Spurensuche im Untersuchungsausschuss.

Als am 14. Juli vorigen Jahres die Flut durch das Ahrtal rauschte, war der Landrat und damit oberste Katastrophenschützer des Kreises nicht in der Einsatzzentrale im Ahrweiler Kreishaus. Doch wo war Jürgen Pföhler? Was hat er am Nachmittag und am Abend des 14. Juli sowie in der anschließenden Nacht gemacht? Mit wem stand er in Kontakt? Und: Was hat er unternommen, um die Folgen der Flutkatastrophe im Kreis abzuwenden? Fragen, denen der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags an diesem Freitag intensiv nachgeht.

Es werden SMS vorgelesen, Mitarbeiter des Landeskriminalamtes (LKA) befragt, und auch Privatleute aus Pföhlers Umfeld kommen zu Wort. Am frühen Abend kommt der Ex-Landrat selbst. Es ist sein erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit vielen Monaten. Sehr langsam und bedächtig geht der 64-Jährige kurz vor 18 Uhr die Stufen zum Plenarsaal hoch, den Rücken durchgedrückt. Vor dem Zeugenstuhl haben sich Fotografen und Kameraleute aufgebaut. Pföhler zeigt kaum eine Regung. Neben ihm sein Anwalt Olaf Langhanki, der zuvor klar gemacht hat, dass der frühere Landrat von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch machen werde.

Gegen Pföhler laufen weiterhin Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) fragt den früheren Landrat, ob er dabei bleiben wolle, keine Antworten zu geben. Pföhler bejaht und Haller schließt die Sitzung. Auch vor dem Plenarsaal bleibt Pföhler stumm.

Knapp sechs Stunden zuvor ist seine Ehefrau im Untersuchungsausschuss aufgetreten. Geplante Aussage: 12.15 Uhr. Um 12.20 Uhr hat sie noch nicht auf dem Zeugenstuhl Platz genommen. „Frau Pföhler hat den Wunsch geäußert, nicht gefilmt zu werden“, sagt Haller. Nach weiteren fünf Minuten wird es ihm zu bunt. „Ich bitte, die Zeugin jetzt zu holen.“ Nun muss sie trotz der Fotografen und Kameraleute in den Plenarsaal. Ist aber ein paar Minuten später auch schon wieder weg. Denn zu einer Befragung kommt es nicht. Haller berichtet, dass sie „in vollem Umfang von ihrem Aussageverweigerungsrecht“ Gebrauch mache. Als Ehefrau braucht sie ihren Mann nicht zu belasten.

Von beiden ist also an diesem Tag nichts zu erfahren. In der vorigen Woche hatte Erich Seul, der als „rechte Hand des Landrats“ galt, erklärt, am frühen Nachmittag des 14. Juli habe Pföhler die Kreisverwaltung verlassen. Als sich Innenminister Roger Lewentz am Abend zu einem Besuch in der Technischen Einsatzleitung (TEL) angesagt hatte, sei Pföhler noch einmal in der Kreisverwaltung gewesen. Doch was geschah sonst noch?

Im Wesentlichen hielt Seul den Landrat auf dem Laufenden, berichtete ihm laut SMS-Meldungen schon kurz vor 14 Uhr über eine Katwarn-Meldung, dass Überschwemmungen drohten und es erste Einsätze in der Verbandsgemeinde Adenau gebe. Nach 16 Uhr berichtete Seul dem Landrat über eine stark steigende Ahr und darüber, dass sich die TEL auf einen größeren Einsatz vorbereite. Zudem dringe Wasser ins Impfzentrum auf der Grafschaft ein. Um 16.55 Uhr schrieb Seul ihm, dass die Ahr in Altenahr „auf unglaubliche fünf Meter“ steigen werde. Rund eine halbe Stunde zuvor hatte die damalige Altenahrer Verbandsbürgermeisterin Cornelia Weigand nach eigenen Angaben Seul gebeten, mit Pföhler Kontakt aufzunehmen, damit dieser den Katastrophenfall ausrufen sollte. Ob Seul das mit Pföhler besprochen hat, wird aus den SMS nicht deutlich.

Immer wieder, so berichten mehrere LKA-Mitarbeiter im Ausschuss, habe Pföhler die Internetseiten von Spiegel, Focus, der Bild-Zeitung und des SWR auf der Suche nach Informationen über das Hochwasser aufgerufen. Doch auf den Seiten des Landesamtes für Umwelt (LfU), jenen des Landes Rheinland-Pfalz und bei Wetterdiensten war Pföhler laut LKA-Mitarbeitern nicht unterwegs, um sich zum Beispiel über Pegelprognosen zu informieren.

Ob sich Pföhler nicht als zuständig empfand? Schon 2018 hatte er die Einsatzleitung für solche Ereignisse dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises, Michael Zimmermann, übergeben. Aus den Zeugenaussagen wird deutlich, dass der damalige Landrat vor allem mit seiner eigenen Situation beschäftigt war. Um 22.35 Uhr heißt es in einer SMS: „Wir müssen evakuiert werden und gehen alle mit den Tieren auf die Hauptstraße. Hoffentlich stürzt unser Haus nicht ein.“ Adressatin war eine Frau, mit der Pföhler an diesem Abend und in der Nacht 13 Kontakte hatte, nach Seul die meisten insgesamt.

Gern hätte der Untersuchungsausschuss eben jene Frau – nach GA-Informationen eine enge Bekannte Pföhlers – dazu auch befragt. Doch am Donnerstagabend habe sie erklärt, nicht kommen zu können, teilte Haller vor der Sitzung mit. Sie soll nun nächste Woche kommen.

Noch dramatischer liest sich Pföhlers Nachricht an eben jene Bekannte von 0.50 Uhr: „Katastrophe, Tote, Menschen auf Dächern, Verletzte, keine Hubschrauber, Stromausfälle, unser Haus ist geflutet, ich bin am Ende.“

Das war zu einer Zeit, als Pföhler sich und seine Frau offenbar schon aus der Gefahrenzone gebracht hatte. Vermutlich zu einer Zweitwohnung in der Bad Neuenahrer Hauptstraße. Zuvor hatte er noch mehrere Nachbarn an der Ahrweiler Brückenstraße gewarnt. Gegen 22.15 Uhr – so berichten es mehrere Zeugen an diesem Freitag – sei er bei ihnen aufgetaucht, habe ihnen erklärt, dass in Schuld fünf massive Häuser weggespült worden seien und die Bürger 50 Meter links und rechts der Ahr evakuiert würden. Gegen 22.30 Uhr – so eine andere Nachbarin – habe Pföhler seinen Porsche aus der vom Hochwasser bedrohten Garage gefahren.

„Er hat sich in Sicherheit gebracht und wenige Nachbarn in seinem unmittelbaren Umfeld gewarnt“, sagt ein Ermittlungsbeamter des LKA in seiner Vernehmung. Und er fügt hinzu, Pföhler (CDU) habe fast keine eigenen Bemühungen unternommen, die Flutkatastrophe abzuwenden. Bereits spätestens um 20 Uhr habe Pföhler gewusst, dass man davon ausgehen musste, dass die Hochwassergefahr an der Ahr „generell sehr groß“ und mit Sturzfluten und Überschwemmungen zu rechnen sei, sagt der Ermittler. Die Katwarn-Warnung der höchsten Stufe sei aber erst um 23.09 Uhr rausgegangen. Viel zu spät, um noch viele Menschen zu warnen. Insgesamt gab es im Ahrtal 134 Tote.