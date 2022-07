Schwerpunkt – ein Jahr nach der Flutkatastrophe : „Das war der merkwürdigste Tag meines Lebens“

Mit Hochleistungspumpen wurde die Steinbachtalsperre Tage nach der Flutkatatstrophe entleert. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Euskirchen Am 15. Juli 2021 drohte die übervolle Steinbachtalsperre nahe Euskirchen zu brechen. Gemeinsam mit dem Sperrenwärter gelang es dem Ingenieur Christian Lorenz, zwei Schieber zu öffnen. Dazu mussten die Männer im Inneren des Damms durch einen stockdunklen, brusthoch mit Wasser gefüllten Tunnel waten.

Es regnete und regnete und regnete: Schon am Mittag des 14. Juli 2021 war Christian Lorenz klar, dass es ein außergewöhnlicher Tag werden würde. Wie außergewöhnlich, ahnte er damals noch nicht. Unheilvoll klangen aber schon die Rückmeldungen, die über den Füllstand der umliegenden Gewässer in seinem Ingenieurbüro in Bad Münstereifel eingingen. Gegen 18 Uhr kam die erste Nachricht vom Betreiber der 15 Kilometer entfernten Steinbachtalsperre, dass sich das Wasser wohl bis zur Dammkante stauen werde. „Da hieß es dann: Was sollen wir tun?“, erzählt der 65-Jährige. „Und ob ich nicht vorbeikommen könnte.“ Das versuchte er auch, scheiterte aber an überfluteten Straßen und umgestürzten Bäumen, probierte sogar, mit dem Wagen über Mountainbike-Routen durch den Wald zu fahren. Erfolglos. Gegen 20.15 Uhr hieß es, die Talsperre laufe über, und was zu tun sei. „Den Fall hatten wir bis dahin noch nicht, vieles war zudem unklar“, sagt Lorenz, „aber außer Alarm schlagen konnte man erstmal gar nichts tun.“

Ingenieur Christian Lorenz trug mit dazu bei, dass die Steinbachtalsperre am 15. Juli 2021 zusammenbrach. Foto: CL

Lorenz bezeichnet sich selbst als eher wenig ängstlich. In problematischen Momenten werde er eher ruhig und konzentriert. Ungewohnt sei die Situation gewesen, auch deshalb, weil sie so schwer einzuschätzen war. Geschlafen habe er trotzdem in dieser Nacht – denn es gab weder Telefon noch Internet oder Strom. „Da hätte ich sowieso nichts unternehmen können“, sagt Lorenz. Bei Tageslicht schaffte er es dann, sich zur Steinbachtalsperre durchzuschlagen. Das Bild, das sich ihm dort bot, wird Lorenz nie vergessen, erzählt er. „So etwas hatte ich zuletzt im Studium in Berichten über Dammbrüche gesehen.“ Das Wasser habe einen halben Meter unter der Krone gestanden, die wasserlose Seite des Damms hatte zehn, zwölf große Scharten, als ob ein Riesenbagger dort Teile ausgegraben hätte. Diese Bereiche waren abgerutscht und hatten unter anderem das Schieberhaus samt Elektrik sowie den Auslauf verschüttet. „Es war ein wüstes Szenario, das sich mir da bot“, sagt Lorenz.

Die bei der Flut entstandenen Schäden am Damm der Steinbachtalsperre sind gut zu sehen. Foto: dpa/David Young

Natürlich stand bei allen Beteiligten die bange Frage im Raum, ob die Talsperre brechen könnte. Dies hätte katastrophale Folgen für die ohnehin schon durch die Regenfälle schwer gebeutelten Regionen unterhalb der Sperre gehabt. Während das Technische Hilfswerk Wasser abpumpte, lief Lorenz unterhalb des Damms entlang, um sich einen Eindruck zu verschaffen. „Man musste sich das genau von unten anschauen“, sagt Lorenz, „denn angesichts des enormen Gewichts, das auf der Mauer lastete, musste ich mich überzeugen, dass, einfach ausgedrückt, der restliche Haufen Erde dem Druck standhält.“ Er habe aber nichts gesehen, keine Risse oder andere Anzeichen, die auf ein zeitnahes Versagen hindeuteten. Daraufhin wurde eine Strategie entwickelt, wie mit der Lage umzugehen sei. Zum einen musste der Auslauf freigeräumt werden.

Auftritt Hubert Schilles, Bauunternehmer aus Mechernich. Schilles fuhr mit seinem Bagger knapp drei Kilometer durch den Wald bis an den Fuß des Damms. Dort räumte er, immer in Gefahr, beim Brechen der Sperre mitgerissen zu werden, den verschütteten Abfluss frei, während Lorenz und andere permanent das Bauwerk überwachten. „Es gibt eine ganze Menge an Mess- und Kontrollinstrumenten, die helfen, das Risiko zu kalkulieren“, erzählt der Ingenieur. Doch die Parameter seien friedlich gewesen. Weil sich der Strom nicht wieder herstellen ließ, entschied sich Lorenz, gemeinsam mit dem Talsperrenwärter über einen Kontrollgang im Inneren in den Talsperrengrund hinabzusteigen. Dort galt es zwei normalerweise elektrisch betriebene Verschlüsse zu öffnen, damit das Wasser auch wirklich abfließen konnte. „Unten stellten wir dann fest, dass der Tunnel zu zwei Dritteln unter Wasser steht“, sagt Lorenz.

Mit Wathosen und nur mit einer Stirnlampe bestückt, durchquerten die beiden Männer mehrfach den Tunnel, um die Schieber zu öffnen. Das Wasser reichte ihnen bis zur Brust, die Decke des Gangs war direkt über ihren Köpfen, der Luftraum damit knapp bemessen. „Das fühlte sich schon speziell an“, erzählt der Ingenieur. „Wir mussten langsam gehen, damit das Wasser nicht in die Hosen lief, diese füllten und alles noch beschwerlicher machten.“ Angst, dass der Damm über ihnen zusammenbrechen könnte, habe er aber nicht gehabt. Vor rund 30 Jahren hatte er den Umbau der Talsperre samt Kontrollgang geleitet, habe sich also nicht in unbekanntes Terrain begeben. Die Sperre sei so etwas wie sein „Baby“. Lorenz: „Ich habe keine Sekunde geglaubt, dass das nicht gutgehen könnte.“