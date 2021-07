In der Nähe von Aachen : Fluss Inde überspült Deich und läuft in Tagebau

Inden Der Fluss Inde ist aufgrund der Regenfälle am Morgen über die Ufer getreten und hat sich einen neuen Weg in den benachbarten Braunkohletagebau gebahnt. Ein Mitarbeiter von RWE wird vermisst.

Der Hochwasser führende Fluss Inde hat einen Deich in der Nähe des Braunkohletagebaus Inden bei Aachen überspült und läuft seit dem Morgen in den Tagebau. Ein Sprecher des Energieunternehmens RWE sagte am Donnerstag, ein Mitarbeiter dort werde vermisst. Nach dem Mann werde mit einem Hubschrauber gesucht. Der Abbaubetrieb sei eingestellt worden. Der Zufluss des Wassers dauere an.