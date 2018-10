Flugzeugabsturz in Sankt Augustin: Zwei Tote bei Unglück nahe Bonn

Auf einem Feld in Sankt Augustin untersuchen Rettungskräfte die Trümmer eines abgestürzten Kleinflugzeugs. Foto: dpa/Thomas Heinemann

Sankt Augustin In der Nähe eines Flugplatzes in Sankt Augustin ist ein Flieger auf ein Feld gestürzt und ausgebrannt. Für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät. Der Pilot soll Motorprobleme gemeldet haben.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Sankt Augustin sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Flieger stürzte am Dienstagmittag auf ein freies Feld in der Nähe eines Flugplatzes, wie die Feuerwehr mitteilte. Für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät. „Das Flugzeug ist ausgebrannt und es gibt zwei Tote“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Weitere Verletzte gebe es nicht.