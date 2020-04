Flughafenmitarbeiter aus Düsseldorf berichtet : „Im März war auf einmal Schluss“

Düsseldorf 2400 Mitarbeiter am Düsseldorfer Flughafen sind derzeit in Kurzarbeit. Was kaum jemand weiß: Viele Mitarbeiter mit befristeten Vertrag wurde ganz gekündigt. Uwe Sonneborn berichtet hier, wie es ihm ergangen ist. Ein Protokoll.

Es war der schönste Job meines Lebens. Ich habe am Flughafen Düsseldorf als Ramp-Agent gearbeitet. Das bedeutet, ich war verantwortlich für die komplette Abwicklung eines Flugzeuges nach der Landung und vor dem nächsten Start. Die richtige Anzahl Koffer muss raus aus dem Flieger und wieder rein. Die richtige Anzahl Passagiere, die richtige Menge Sprit für den Weiterflug, der Pilot braucht seine neue Flugroute und die Wetterdaten. Die Crew braucht Hinweise dazu, ob etwa ein Rollstuhlfahrer dabei ist. Catering und Cleaning müssen in den Flieger - all das koordiniert der Ramp-Agent. Es ist ein toller Job, weil man vom Piloten bis zum Lader mit unheimlich vielen Menschen zu tun hat. Im März war dann aber auf einmal Schluss. Ich und alle anderen, die einen befristeten Vertrag hatten, wurden nach Hause geschickt. Wegen Corona gab es ja nichts mehr zu tun. Dabei dachte ich, mir kann dieses Jahr nichts mehr passieren. Wie viele Ramp-Agents gebraucht werden, hängt von der Saison ab. Im Sommer gehen mehr Flieger als im Winter. Im November 2019 stellte sich deshalb die Frage, ob ich nach einem Jahr auch weiterhin beschäftigt werde. Als das geklappt hat, war ich eigentlich sehr erleichtert. Falsch gedacht, denn dann kam Corona. Im Verhältnis habe ich aber noch Glück gehabt. Wenn man so wie ich selbstständig war, muss man ein Jahr beschäftigt gewesen sein, um Arbeitslosengeld beantragen zu können. Diese Frist habe ich noch erreicht. Einer Kollegin von mir wurde neun Tage vor diesem Stichtag gekündigt. Sie hat jetzt also keine soziale Absicherung - wegen neun Tagen. Einer anderen wurde 20 Tage, bevor ihr Vertrag entfristet worden wäre, gekündigt. Es sind wirklich auch sehr traurige Schicksale dabei. Vor allem haben wir den Job aber alle geliebt. Deshalb hat sich in der Gruppe von Mitarbeitern, die mit mir den Einführungskurs als Ramp-Agent gemacht hat, auch ein großer Zusammenhalt gebildet. Wir sieben haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und abgemacht, dass wir den letzten Gang zum Flughafen gemeinsam bestreiten. Am 15. April trafen wir uns dafür am Flughafen. Jeder hatte Tränen in den Augen, aber umarmen durfte sich ja keiner. Es war eine sehr seltsame Situation. Dann begann ein Trauermarsch. Es fühlte sich wirklich an, wie bei einer Beerdigung. Mit hängenden Köpfen sind wir in die Büros, in denen wir Schlüssel und Ausweise zurückgeben mussten. Selbst die Chefs waren bedrückt, als sie gesehen haben, wie ein Teil ihres Teams gehen muss. Als wir das hinter uns hatten, haben wir im Supermarkt Sekt gekauft und uns auf dem Parkplatz am Flughafen in einen Kreis gestellt. Wir haben angestoßen auf die gute Zeit, die hinter uns lag. Jeder hat seine schönsten Erinnerungen erzählt. Vor allem aber haben wir uns Mut gemacht dafür, dass wir bald wieder dort arbeiten können. Der Flughafen weiß, dass wir alle jederzeit weiter machen würden. Daran, dass das dieses Jahr noch etwas wird, glaubt aber leider keiner von uns.