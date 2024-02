Die aktuelle Lage am Donnerstag Streik am Flughafen Köln/Bonn und Düsseldorf – „das war ein erfolgreicher Streikauftakt“

In Köln/Bonn sei die Warnstreik-Beteiligung „extrem hoch“, sagte Tarim am frühen Donnerstagmorgen. Für die Nachtschicht der Fluggastkontrolle sei niemand erschienen, und für die etwas später startende Nachtschicht der Personal- und Warenkontrolle hätten sich nur sehr wenige Beschäftigte eingefunden. „Das war ein erfolgreicher Streikauftakt.“ Die hohe Beteiligung sei ein starkes Zeichen an die Arbeitgeber, dass diese sich in dem Tarifkonflikt endlich bewegen müssten, sagte Tarim. Bei Kundgebungen am Donnerstagvormittag an den beiden Luftverkehrsstandorten wollten die Beschäftigten ihrem Unmut Luft machen.