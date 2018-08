Flughafen Münster/Osnabrück: Flugzeug stürzt ab - Betrieb eingestellt

Ein Kleinflugzeug des Modells Beech G58 ist am Flughafen Münster/Osnabrück abgestürzt. (Symbolbild)

Greven Ein Pilot sollte bei einer Prüfung zeigen, dass er die Maschine sicher starten und landen kann. Doch dabei kam es am Flughafen Münster/Osnabrück zum Unglück. Die beiden Menschen im Cockpit hatten keine Chance. Der Flughafenbetrieb wurde unterbrochen.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Flughafen Münster/Osnabrück sind die beiden Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine sei am Donnerstag beim Anflug auf den Regionalflughafen neben der Landebahn aufgekommen und schließlich auf dem Rücken liegen geblieben, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Münster. Wegen der Rettungsmaßnahmen wurden alle Starts und Landungen an dem Regionalflughafen vorerst gestoppt. Wie genau es zu dem Unglück kam, war für die Behörden zunächst unklar.