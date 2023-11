Kölner Zoll zeigt Funde in kreativen Verstecken Kokain im Babystrampler, Heroin in der Schuhcreme

„Jede Nacht finden wir am Flughafen Köln/Bonn Drogen in Paketen aus aller Welt“, sagt Jens Ahland vom Hauptzollamt Köln am Dienstag. „Marihuana und Khat haben den größten Anteil, aber auch Kokain, Heroin und verschiedene synthetische Drogen sind regelmäßig dabei.“ Khat ist eine ostafrikanische Kaudroge. Die Wirkung ist der von Amphetamin ähnlich. Allein in der vergangenen Woche wurden am Flughafen Köln/Bonn 15 Kilogramm der Droge sichergestellt, aber auch 35 Kilogramm Marihuana, fast vier Kilogramm synthetische Drogen, mehr als zwei Kilogramm Haschisch und ein halbes Kilogramm Heroin. Gesamtwert: mehr als eine halbe Million Euro.