Airport bekommt zweiten Dienstleister Erneut Ärger über Warteschlangen am Flughafen Köln/Bonn

Immer wieder kommt es an deutschen Flughäfen – auch in Nordrhein-Westfalen – zu langen Wartezeiten und Verzögerungen an den Sicherheitskontrollen. Am Flughafen Köln/Bonn mussten Passagiere am Anfang dieser Woche wieder viel Zeit in den Warteschlangen verbringen. „Das kann natürlich prinzipiell immer passieren“, so ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber unserer Redaktion. „Wenn viele Menschen durch die Kontrollen müssen, kann es immer sein, dass man warten muss.“ Extrem lange Wartezeiten, vor allem abseits der betriebsamen Ferienzeit, seien aber nicht hinnehmbar. „Wir bedauern es, dass das so oft nicht funktioniert hat, weil der Dienstleister nicht für genug Personal sorgen konnte“, sagte er. Doch das soll sich zumindest am Flughafen Köln/Bonn bald ändern.