Obwohl alle Dokumente da waren: Ryanair nimmt 19-Jährigen im Rollstuhl nicht mit

Köln Ryanair hat einen 19-jährigen Rollstuhlfahrer nicht mit auf einen Flug von Köln/Bonn nach Alicante genommen. Grund für den Rauswurf war eine angebliche Explosionsgefahr des Rollstuhls.

Der 19-Jährige Aachener Noel Diaz wollte über die Weihnachtsfeiertage mit seinem Vater nach Spanien zu seiner Familie fliegen. Der junge Mann sitzt seit seinem zwölften Lebensjahr wegen einer Muskelschwund-Erkrankung im Rollstuhl. Trotz korrekter Dokumente und erfolgreichem Sicherheitscheck am Flughafen habe das Bordpersonal den beiden die Mitnahme verweigert. Dies erzählte der Vater des Jungen der „Bild“-Zeitung. Es hätten Bedenken wegen des Elektro-Rollstuhls bestanden. Der Flughafen drückte auf Anfrage unserer Redaktion sein Mitgefühl für die Betroffenen des Vorfalls aus: „Wir bedauern so einen Vorfall zutiefst. Das ist nicht das, was wir uns für unsere Passagiere wünschen.“