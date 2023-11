Kölner Zoll zeigt Funde in kreativen Verstecken Kokain im Babystrampler, Heroin in der Schuhcreme

Auch Kokain begegnet den Zöllnern in vielen Varianten: Schwarz gefärbt, verflüssigt oder gepresst. „Man kann es also aussehen lassen wie Kaffeebohnen.“ Bunt lackierte Dekofische fürs Badezimmer können komplett aus gepresstem Kokain bestehen – auch das hat Ahland schon gesehen. Doch auch er wird immer noch überrascht, so wie bei den Babykleidern, die in der Droge getränkt worden waren. „Dass jemand 500 Gramm Kokain oder Heroin einfach unversteckt in einen Karton legt, geschieht nicht“, sagt er. Allerdings gibt es Marihuana-Händler, die so etwas versuchen. In einer Kinderplanschbecken-Verpackung etwa war kein Mini-Pool, sondern eine größere Menge Cannabis – in drei Schichten Plastikfolie verpackt, um die Drogenspürhunde zu täuschen. „Unsere Hunde riechen das trotzdem“, sagt Ahland. „Auch sieben bis acht Schichten Folie sind kein Problem für sie.“