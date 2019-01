Wetter in NRW: Flughafen Köln/Bonn durch Eisregen eine Stunde lang lahmgelegt

Wetter in NRW

Köln Am Flughafen Köln/Bonn haben Eisregen und Hagel am Mittwochmorgen zeitweise den Betrieb lahmgelegt. Auf der A46 gab es Unfälle und Staus.

Am Flughafen Köln/Bonn hat das Wetter am Mittwochmorgen den Verkehr ausgebremst. Der Flugbetrieb sei für eine gute Stunde unterbrochen gewesen, sagte eine Sprecherin. In dieser Zeit seien die Bahnen gesprüht und geräumt worden. Anschließend sei der Betrieb um 7.45 Uhr wieder aufgenommen worden.