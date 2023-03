Abfertiger-Wechsel am Airport Düsseldorf Zum Start der Osterferien droht Gepäckchaos am Flughafen

Direkt zu Beginn der Osterferien in Nordrhein-Westfalen, die traditionell zu den verkehrsträchtigsten Tagen des Jahres am Düsseldorfer Flughafen zählen, steht der Flughafen vor einer logistischen Herkulesaufgabe: Ausgerechnet am 1. April wird der Gepäckbereich neu geordnet; der langjährige Abfertiger Aviapartner muss gehen, dafür kommen zwei neue Firmen hinzu. Die Umstellung erfolgt in der Nacht vom letzten Schultag (31. März) auf den Samstag – mehr oder weniger im laufenden Betrieb. Im besten Fall werden die Passagiere davon nichts mitbekommen; im schlechtesten Fall werden Maschinen und Urlauber wie im vergangenen Sommer ohne ihre Koffer abfliegen müssen.