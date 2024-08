Gute Nachricht für Planespotter Wird die Flughafenterrasse in Düsseldorf bald wieder geöffnet?

Am Rande der Aufzeichnung des Staffel-Finales des Zukunftsorte-Podcasts, einer Kooperation von Rheinischer Post und Euref, machte Flughafenchef Lars Redeligx den Anwesenden nun am Donnerstagabend aber etwas Hoffnung. „Ich weiß, dass diese Terrasse vielen Leuten sehr am Herzen liegt“, sagte er. Ihm gehe es nicht anders. „Wenn sie wieder geöffnet ist, bin ich der Erste, der auf diese Terrasse gehen wird.“ Konkrete Pläne nannte er zwar nicht, doch der Plan sei, im kommenden Jahr 2025 einen Weg zu finden, ab und an Menschen den Zugang zu ermöglichen.