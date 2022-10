„Imageschaden für Flughafen und Stadt Düsseldorf“ : Wieder Chaos an Sicherheitskontrollen - Passagiere brauchen viel Geduld

Foto: Tanja Brandes 10 Bilder So ist die Lage am Düsseldorfer Flughafen in den Herbstferien

Düsseldorf Am Flughafen Düsseldorf bekommt man das Chaos an den Sicherheitskontrollen weiterhin nicht in den Griff. Gäste der Messe standen am Mittwoch wieder lange an. Die Kritik hört einfach nicht auf.

Auch an diesem Mittwochnachmittag hat sich den Reisenden am Düsseldorfer Flughafen wieder das gewohnte Bild geboten: Passagiere, die in langen Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollstellen stehen. „Obwohl keine Ferien in NRW mehr sind und es deutlich weniger Passagiere abzufertigen gilt, gibt es wegen des Personalmangels nach wie vor die massiven Probleme an den Kontrollen“, sagt Verdi-Sekretär Özay Tarim, der die Interessen der Sicherheitskontrolleure vertritt. „Das ist langsam aber sicher nicht nur ein Imageschaden für den Flughafen, sondern auch für die Stadt Düsseldorf als Messestandort“, so Tarim weiter.

Am Flughafen bekommt man das Chaos an den Sicherheitskontrollstellen auch nicht mit Beginn der dunklen Jahreszeit in den Griff. So mussten die Passagiere auch am Mittwoch wieder viel Geduld aufbringen. Mindestens 40 Minuten Wartezeit wurde auf den Anzeigetafeln ab den Nachmittagsstunden am Airport in der Landeshauptstadt angezeigt. Grund für den Andrang dürften Messe-Gäste gewesen sein, die ihre Heimreise antraten. „Das dürfte sich bei den nächsten Messen wiederholen“, meint Tarim.

Seit Monaten kommt es nun schon regelmäßig zu langen Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen. Flughafen und Verdi machen dafür Personalmangel beim zuständigen Sicherheitsdienstleister verantwortlich.

(csh)