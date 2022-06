Lösungsvorschlag für Personalengpässe : Gastarbeiter kommen für NRW-Airports wohl zu spät

Foto: dpa/Henning Kaiser 30 Bilder Chaos am Düsseldorfer Flughafen - ein Rückblick auf die letzten Jahre

Düsseldorf/Berlin Die Bundesregierung will als Abhilfe für das Chaos an den Flughäfen den Einsatz ausländischer Beschäftigter erleichtern. Für die Airports in NRW dürfte die Unterstützung zu spät kommen, Köln-Bonn ist aber interessiert.