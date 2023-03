Letzter Schultag am Freitag Was Passagiere am Düsseldorfer Flughafen zum Ferienstart wissen müssen

Düsseldorf · Am Wochenende wird es am Düsseldorfer Flughafen zum Start in die Osterferien wieder sehr voll werden. Das sollten Reisende für einen möglichst stressfreien Ablauf wissen.

29.03.2023, 15:08 Uhr

Vor den anstehenden Osterferien ist die Unsicherheit bei vielen Urlaubern groß. Droht etwa am Flughafen Düsseldorf die Zeit vor dem Abflug erneut zur Geduldsprobe zu werden? Wie bereitet man sich richtig vor auf den Ferienstart? Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Wann muss ich am Flughafen sein? In aller Regel öffnen die Fluggesellschaften die Check-in-Schalter nicht früher als drei Stunden vor dem Abflug. „Eine frühere Anreise wird nicht empfohlen, da es dadurch zu unnötigen Wartezeiten und Verzögerungen kommen kann“, sagt Flughafensprecher Süleyman Ucar. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sind die besten deutschen Flughäfen