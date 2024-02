Tarifkonflikt mit Verdi Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen ist gestartet

Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals ist am Mittwochmorgen am Düsseldorfer Flughafen angelaufen. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sprach am Mittwochmorgen von einer hohen Beteiligung am Warnstreik. In Düsseldorf fallen 14 der 15 geplanten Lufthansa-Verbindungen nach München und Frankfurt aus. Andere Airlines müssen wegen des Streiks bei der Lufthansa-Pushback-Tochter Leos allenfalls mit Verzögerungen rechnen. Auf der Webseite des Kölner Flughafens wurden am Morgen fünf München-Verbindungen als annulliert gelistet.