Verkehrslage im Land So läuft der Ferienstart am Düsseldorfer Flughafen

Traditionell fahren auch viele Menschen aus NRW mit dem Auto in den Osterferien in die Niederlande und nach Österreich. Der ADAC rechnet an diesem Wochenende vor allem zwischen 13 und 19 Uhr mit Staus auf den Autobahnen, wenn Reise- und Pendelverkehr aufeinandertreffen. Das größte Staupotenzial sieht der ADAC unter anderem auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen und Hamburg, auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover und auf der Autobahn 3 sowohl in Richtung Niederlande als auch in Richtung Süden.