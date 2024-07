Lage am Airport Düsseldorf „Zweieinhalb bis drei Stunden vor Abflug sollten die Fluggäste hier sein“

Nirgends in der Öffentlichkeit findet man wohl eine größere Dichte an Jogginghosen und Mallorca-Hüten als an einem internationalen Flughafen in der Sommersaison. Für ihre Flüge in den Sommerurlaub scheinen sich die Menschen gerne dem jeweiligen Destinationsort thematisch angepasst oder zumindest im hohen Maße bequem zu kleiden – das unterscheidet sie deutlich von Zugreisenden. Aber eine direkte Zugverbindung Düsseldorf-Palma zu ergattern, ist bekanntlich ohnehin schwierig. Anders am Flughafen Düsseldorf, wo an diesem Samstag ein Flug in die mallorquinische Hauptstadt (fast) planmäßig abheben konnte. Die Wartezeiten am Check-in und Flugsteigen waren kurz, wohl auch weil eher weniger mehrköpfige Familien unter den Passagieren waren.