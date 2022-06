Protest am Düsseldorfer Flughafen : „Die Beschäftigten können nicht mehr“

Foto: Christian Schwerdtfeger 6 Bilder Luftsicherheitskontrolleure protestieren am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf Knapp 100 Mitarbeiter der Luftsicherheitskontrollen und Streikende des Uniklinikums Essen haben am Mittwochmittag am Flughafen Düsseldorf gegen Missstände demonstriert. Es herrsche ein „eklatanter Personalmangel“. Bis zu 100 Kontrollkräfte pro Schicht würden teilweise fehlen, so Verdi.

„Gemeinsam stark“, „Luftsicherheit darf nicht gewinnorientiert sein“ und „500 Sicherheitskräfte fehlen“ stehen auf den Plakaten der Luftsicherheitskontrolleure, die am Mittwochmittag am Düsseldorfer Flughafen demonstrieren. „Wir sind hier, um auf den eklatanten Personalmangel bei uns hinzuweisen. Wir sind am Limit“, sagte eine Mitarbeiterin.

Knapp 100 Mitarbeiter der Luftsicherheitskontrollen und Streikende des Uniklinikums Essen, die die Kontrolleure bei ihrem Protest unterstützen, haben am Mittwochmittag am Flughafen Düsseldorf gegen Missstände demonstriert. „Wir machen mit der Demonstration auf die eklatanten Personalprobleme aufmerksam. Die Beschäftigen können nicht mehr“, sagt Özay Tarim von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die den Protest organisiert hat. „Das Problem ist hausgemacht. Leider wird es kurzfristig nicht mehr zu lösen sein. Die Leidtragenden sind die Mitarbeiter und die Fluggäste“, so Tarim.

Seit Wochen entstehen insbesondere am Düsseldorfer Flughafen teilweise erhebliche Warteschlangen vor den Kontrollstellen. Der Flughafen und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sehen den Grund dafür in der Personalmisere beim zuständigen Sicherheitsunternehmen. Bis zu 100 Kontrollkräfte pro Schicht würden teilweise fehlen, kritisieren sie. Fluggäste müssen sich Experten zufolge deswegen an den Airports Düsseldorf und Köln/Bonn auch mit Blick auf das anstehende verlängerte Wochenende und den Beginn der Sommerferien auf Probleme einstellen.

Verdi ruft die Mitarbeiter an den Kontrollstellen auch dazu auf, sogenannte Überlastungs- und Gefährdungsanzeige zu erstatten. „Lasst uns diese arbeitsschutzrechtliche Anzeige den Verantwortlichen vor die Füße werfen und somit das Scheitern ihrer Arbeitsorganisation in der Fluggastkontrolle nachweisen“, so Tarim. Eine Überlastungsanzeige bietet den Beschäftigten die Möglichkeit, auf Missstände aufmerksam zu machen und sich im Rahmen etwaiger Haftungsansprüche entlasten zu können. Zuletzt wurden diese Anzeigen von Kontrolleuren am Düsseldorfer Flughafen im Jahr 2017 erstattet – infolge einer zu hohen Arbeitsbelastung durch Personalknappheit.

(csh)