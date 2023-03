Neues System am Düsseldorfer Flughafen 50 Buchungen in drei Stunden

Nach Angaben des Flughafens lief das neue „One-Step-System“ an Flugsteig B auch aus technischer Sicht einwandfrei. „Fluggäste brauchen nur die Bordkarte beziehungsweise den Code, den sie beim Check-in erhalten haben, an der Bordkartenkontrolle auflegen, die Buchung des Zeitslots wird automatisch erkannt“, so Ucar. Am Wochenende kommt es zur ersten großen Belastungsprobe des neuen Systems. Dann startet NRW in die Osterferien. Am Düsseldorfer Airport werden viele Fluggäste erwartet.