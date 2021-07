Zu dichtes Gedränge : Bundespolizei muss am Düsseldorfer Flughafen einschreiten

Düsseldorf Am letzten Schultag ist es im Abflugbereich des Düsseldorfer Flughafens zu dichtem Gedränge vor den Abfertigungsschaltern gekommen. Die Bundespolizei musste einschreiten.

„Der Flugsteig C ist viel zu klein für so viele Menschen“, sagt Özay Tarim, der für Verdi arbeitet. Vor allem vor den Check-in-Schaltern 234 bis 247 kam es zu dichtem Gedränge gekommen, da nicht alle Schalter zur Abfertigung der Passagiere besetzt waren. „Die Leute stehen alle viel zu eng, keiner hält den Corona-Abstand ein“, sagt Tarim. Nur sechs von zehn Schaltern waren besetzt. Per Lautsprecher hatten Beamte der Bundespolizei zunächst versucht, die Wartenden dazu zu bewegen, mehr Abstand zueinander einzuhalten. Wegen der Pandemie müssen innerhalb von Flughäfen weiterhin 1,5 Meter Abstand eingehalten werden.

Ein Ehepaar, das noch am Abend nach Antalya fliegen will, wartete seit 15 Uhr in der Schlange. Die Frau ist schwanger. „Es ist Wahnsinn, was hier passiert“, sagte ihr Mann. „Das hat nichts mehr mit coronakonformem Verhalten zu tun.“ Erst nach zwei Stunden hätte es eine Reaktion gegeben. „Da kamen die ersten Durchsagen der Polizei, bitte auf die Abstände zu achten.“ Später wurde Wasser an die Wartenden verteilt. Ein anderes Ehepaar wartete bereits drei Stunden mit seinen beiden Söhnen. Sie wollen die Sommerferien am Schwarzen Meer verbringen. „Unser Flug sollte um 17.30 Uhr gehen“, sagt der Vater. Der Abflug verzögerte sich auf unbestimmte Zeit. Insgesamt warteten alle Reisenden geduldig, trotz der langen Zeit und der stickigen Luft im Wartebereich. Unter ihnen waren viele Familien mit kleinen Kindern.