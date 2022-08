„Lost Place“ in Düsseldorf : Verlassener Sehnsuchtsort – die alte Besucherterrasse am Flughafen

Foto: Christoph Reichwein (crei) 13 Bilder Die alte Besucherterrasse am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf Die ehemalige Besucherterrasse am Düsseldorfer Flughafen ist für viele ein verlassener Sehnsuchtsort. Nirgends kann man den Flugzeugen so nah sein wie dort. Warum die Aussichtsplattform fürs Publikum geschlossen wurde, was sich Spotter wünschen und was es mit Abitur- und Technopartys dort auf sich hat. Ein Besuch.