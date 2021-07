Fliegen in der Corona-Pandemie : „Drei Stunden vor Abflug sollte man da sein“

Düsseldorf/Köln Zu Ferienbeginn ist an den NRW-Flughäfen besonders viel los. Doch Check-in und Boardung können durch die Corona-Beschränkungen länger dauern, etwa durch Kontrollen von Tests. Drei Stunden vor Abflug sollten Reisende daher vor Ort sein, raten Experten.

Auch am Flughafen Köln/Bonn starten ab Freitag tausende Menschen in die Ferien. Durch die steigende Impfquote und die Lockerungen der Reisebeschränkungen steigen auch hier die Passagierzahlen wieder. Im Juni wurden erstmals wieder mehr als 10.000 Fluggäste an einem Tag gezählt, wie der Flughafen mitteilte. „Diese Zahl wird sich im Juli auf mehr als 20.000 verdoppeln“, sagt eine Sprecherin. In den sechs Ferienwochen werden rund 850.000 Passagiere erwartet – etwa 40 Prozent des Vorkrisenniveaus. 20 Airlines werden 100 Ziele ab Köln/Bonn ansteuern.

„Für einen entspannten Start in den Urlaub sollten Passagiere, so wie immer in den Ferien, mehr Zeit als gewöhnlich für den Check-In und die Sicherheitskontrollen sowie für ihre Anreise zum Flughafen einplanen“, rät die Sprecherin. Besonders wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass sich alle Reisenden bereits vor Reiseantritt bei ihren Reiseveranstaltern oder Airlines genau über die spezifisch am Urlaubsort geltenden Regelungen informieren und während der Reise die erforderlichen Unterlagen (Impf- oder Genesenen-Nachweis bzw. negativer Corona-Test) griffbereit haben. „Ebenso helfen ein Online Check-In oder ein Check-In und die Gepäckaufgabe am Vorabend, wie er in Köln/Bonn etwa bei Eurowings möglich ist, Zeit am Abflugtag zu sparen“, sagt die Sprecherin. „Für das kommende Wochenende erwarten wir mehrere Spitzen, zum Beispiel am Nachmittag, am späten Abend und in den frühen Morgenstunden.“ Da sei es ratsam, noch mehr Zeit einzuplanen für die Anreise und die Abwicklung am Airport.