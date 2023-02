Neuer Gepäckabfertiger am Airport Düsseldorf „Wir hätten uns ein besseres Startdatum als zwei Tage vor den Osterferien gewünscht“

Ralph Krämer und Frank Riedel sitzen in einem Büro im Düsseldorfer Flughafen, das sie vorübergehend für einige Tage angemietet haben, bis sie Anfang März ihren neuen Standort in der Airport City beziehen können. „Bis dahin ist das hier unsere Anlaufstelle. Hier führen wir auch unsere Bewerbungsgespräche“, sagt Riedel. Die beiden sind Geschäftsführer der Firma Wisag, einer Dienstleistungsholding AG, die ab dem 1. April einen Teil der Gepäckabfertigung am Düsseldorfer Flughafen übernimmt. Bislang ist Wisag unter anderem an den Flughäfen in Berlin und Köln/Bonn tätig. Was die beiden vorhaben am Düsseldorfer Flughafen.