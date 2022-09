Warteschlangen am Flughafen Düsseldorf : Warum die angezeigten Wartezeiten häufig nicht stimmen

Diese Anzeige bekommen die Passagiere am Düsseldorfer Flughafen nicht zu sehen. Nur dem Personal ist ein Blick auf die tatsächliche Wartezeit vorbhalten. Auf der öffentlichen Anzeigetafel wird maximal ausgewiesen, dass die Wartezeit länger als 20 Minuten beträgt. Foto: Privat

Exklusiv Düsseldorf An den angeschlagenen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen des Düsseldorfer Flughafens gibt es Kritik. Den Passagieren werden nach Informationen unserer Redaktion andere Zeiten angezeigt als dem Personal. Warum das so ist, und was der Flughafen ändern möchte.

Nach wie vor bilden sich an den Luftsicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen in den Stoßzeiten lange Warteschlangen. Auf digitalen Tafeln wird dort angezeigt, wie lange die Wartezeit beträgt. An den Angaben können sich die Passagiere orientieren. Sie wissen dadurch, wie viel Zeit sie einplanen müssen; ob sie etwa noch einen Kaffee trinken gehen können oder nicht. Aufgeführt auf den Tafeln werden je nach Andrang laut Flughafen folgende Intervalle: weniger als fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten, zehn bis 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten oder mehr als 20 Minuten Wartezeit.

Vom Flughafenchaos betroffene Passagiere fragen sich angesichts der langen Warteschlangen schon seit Wochen, ob diese Angaben wirklich der Realität entsprechen. „Das kann ja gar nicht sein. Ich stehe hier schon seit 35 Minuten an. Seitdem ich anstehe, wird aber durchweg 15 Minuten Wartezeit angezeigt“, sagte am Dienstagnachmittag ein Reisender in der Warteschlange am Flugsteig C des Düsseldorfer Flughafens.

Tatsächlich bekommen Mitarbeiter des Flughafens nach Informationen unserer Redaktion auf ihren nicht öffentlichen Bildschirmen andere Wartezeiten angezeigt (siehe Foto). Dort steht dann zum Beispiel 60 Minuten Wartezeit am Gate A und nicht „> 20 Minuten“.

Die Gewerkschaft Verdi, die die Interessen der Luftsicherheitskontrolleure vertritt, vermutet, dass die Passagiere dadurch beunruhigt werden sollen. „Offenbar ist das ein psychologischer Effekt, um die Fluggäste nicht noch weiter nervös zu machen“, sagte Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. „Wir erwarten, dass sich das ändert. Die Passagiere sollen die gleichen Zeiten angezeigt bekommen wie das Personal“, so Tarim weiter.

Der Flughafen Düsseldorf räumte auf Anfrage unterschiedliche Zeiten ein. Die wesentlichen Abweichungen zwischen der derzeitigen Intervallanzeige und der tatsächlichen Wartezeit der Passagiere vor der Sicherheitskontrolle resultierten daraus, dass sich aufgrund der Personalengpässe Schlangen bildeten, die über längere Zeiträume von den derzeitigen Messungen technisch nicht abgebildet werden könnten, so ein Sprecher des Flughafens. „Zur genaueren Abschätzung haben wir kürzlich eine Erhebung der tatsächlichen Wartezeiten vor den Bordkartenkontrollen abgeschlossen. Basierend auf den Ergebnissen prüfen wir, ob eine Anpassung unserer bisherigen Intervallanzeige sinnvoll ist“, so der Sprecher weiter.

Außerdem sei eine räumliche Erweiterung der Sensorik geplant, die die Wartezeit erfasst. „Die dafür erforderlichen umfangreichen Installationsarbeiten im Terminal werden allerdings voraussichtlich erst nach Ende der verkehrsreichen Herbstferienzeit im November starten können“, so der Sprecher weiter. Nach Angaben des Airports werden für die Ermittlung der Wartezeiten aktuell sensorische Systeme genutzt, die in vordefinierten Bereichen zwischen der Bordkartenkontrolle und den drei Sicherheitskontrollstellen der Flugsteige A, B und C angebracht sind.

(csh)