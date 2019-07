Kofferchaos am Düsseldorfer Flughafen : Erster Flieger mit Gepäck startet Richtung Mallorca

Die Gepäckmaschine nach Mallorca am Düsseldorfer Flughafen am 18. Juli 2019. Foto: Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Zeitweise standen am Mittwoch bis zu 3500 Koffer aufgrund eines technischen Defektes in den Hallen des Düsseldorfer Flughafens. Nun ist die erste von zwei Maschinen gestartet, die zweite soll am Abend folgen.

Flugpassagiere, die am Mittwoch von Düsseldorf nach Mallorca geflogen sind, können sich nun auf ihr Gepäck freuen. Die Chartermaschine hat den Flughafen gegen Mittag mit circa sechs Tonnen Gepäck in Richtung der Baleareninsel verlassen.

Die rund 300 Koffer waren aufgrund eines technischen Defektes zusammen mit über 3000 weiteren am Mittwochnachmittag liegengeblieben. Die zweite vom Flughafen gecharterte Maschine, die Urlaubsgäste auf der griechischen Insel Korfu mit ihrem Gepäck versorgen soll, soll am frühen Abend abheben.

Alle Gepäckstücke mit anderen Reisezielen, oder für die kein Platz mehr im Charter-Flugzeug ist, werden dem Sprecher zufolge von den Fluggesellschaften auf regulären Flügen mitgenommen. Wann die letzten Urlauber ihr Gepäck erhalten werden, lasse sich noch nicht abschätzen, sagte der Sprecher.

(chal)