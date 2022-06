100 Meter lange Warteschlangen : Dauerchaos am Düsseldorfer Flughafen

Bild vom 13. Juni 2022: Am Düsseldorfer Flughafen gab es erneut lange Warteschlangen. Foto: RPO/Verdi

Düsseldorf Am Montagmorgen hat es am Düsseldorfer Flughafen Warteschlangen weit über die Stoßzeiten hinausgegeben – und das an einem normalen Wochentag. Passagiere reagierten entsetzt. Verdi will am Mittwoch gegen die Missstände demonstrieren.

Petra W. ist am Montagmorgen nach eigenen Angaben gerade eine Minute in der Abflughalle des Düsseldorfer Airports, als sie ihrem Unmut über die dort herrschenden Zustände auf Facebook bereits Luft macht. „Katastrophe“, schreibt sie. „Die Warteschlange am Check-in ist mindestens 100 Meter lang, und vor der Sicherheitskontrolle mindestens 200 Meter lang“, schildert sie ihre Eindrücke. Zudem seien nur zwei von sechs Schaltern geöffnet. „Bringt mindestens drei bis vier Stunden Zeit mit“, empfiehlt sie.

Tatsächlich ist es am Montagmorgen am Düsseldorfer Flughafen wieder extrem voll gewesen. „Es herrschte Chaos von vier Uhr morgens bis 10.30 Uhr. Das ist noch einmal eine neue traurige Steigerung des Chaos hier“, sagte Verdi-Sekretär Özay Tarim. „Das Besondere diesmal ist, dass es ein normaler Wochentag ist. Und darüber hinaus geht das Chaos auch noch deutlich über die Stoßzeiten von vier bis sieben Uhr hinaus. Das ist wirklich heftig“, sagte er.

Bereits seit einigen Wochen entstehen insbesondere am Düsseldorfer Flughafen teilweise erhebliche Warteschlangen vor den Kontrollstellen. Der Flughafen und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sehen den Grund dafür in der Personalmisere beim zuständigen Sicherheitsunternehmen. Bis zu 100 Kontrollkräfte pro Schicht würden teilweise fehlen, kritisieren sie. Fluggäste müssen sich Experten zufolge deswegen an den Airports Düsseldorf und Köln/Bonn auch in den nächsten Wochen auf Probleme einstellen. Nach Einschätzung der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft wird sich die ohnehin schon angespannte Lage bis zum Ferienstart in vier Wochen weiter zuspitzen.

Foto: privat 9 Bilder Chaos am Düsseldorfer Flughafen

Verdi ruft wegen der Misere zu Mittwoch 12 Uhr zu einer Demonstration im Flughafen auf. „Wir wollen die Missstände mit Überlastungs- und Gefährdungsanzeigen quittieren. Wir müssen uns dringend wehren“, heißt es im Schreiben von Verdi an die Luftsicherheitskontrolleure. Eine Überlastungsanzeige bietet den Beschäftigten die Möglichkeit, auf Missstände aufmerksam zu machen und sich im Rahmen etwaiger Haftungsansprüche entlasten zu können. Zuletzt wurden diese Anzeigen von Kontrolleuren am Düsseldorfer Flughafen im Jahr 2017 erstattet – infolge einer zu hohen Arbeitsbelastung durch Personalknappheit.

(csh)