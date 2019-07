Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Gepäck-Chaos : Condor lässt Passagiere am Düsseldorfer Flughafen stehen

Düsseldorf/Wuppertal Chaos am Flughafen: Viele Urlauber in Düsseldorf mussten am Mittwoch ohne ihr Gepäck in den Urlaub fliegen. Bei einer Wuppertalerin war es andersherum - sie blieb am Boden, während der Koffer nach Italien gebracht wurde.