Chaos an Flughäfen Düsseldorf und Köln : „Kinder schliefen auf den Gepäckbändern“

An den Gepäckbändern am Düsseldorfer Flughafen mussten Reisende lange auf ihre Koffer warten. Foto: Daniel B.

Düsseldorf/Köln Wer aktuell mit dem Flugzeug verreisen will, braucht zum Teil starke Nerven. Lange Warteschlangen, gestrichene Flüge und Chaos an den Gepäckbändern. Zwei leidgeprüfte Passagiere berichten von ihren Erlebnissen an den Airports in Düsseldorf und Köln/Bonn. Was sie zu erzählen haben, dürfte viele betreffen.