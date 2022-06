Enormer Andrang am Nachmittag erwartet : Ferienstart am Flughafen Düsseldorf – Warteschlangen seit den frühen Morgenstunden

Düsseldorf Am letzten Schultag vor den Sommerferien ist es bereits seit den frühen Morgenstunden voll am Düsseldorfer Flughafen. Dabei wird der große Andrang erst ab dem Nachmittag erwartet. Denn dann kommen die Familien mit Kindern.

Bereits am frühen Morgen des letzten Schultags vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen hat es vor den Luftsicherheitskontrollen wieder lange Warteschlangen gegeben. Alle Flugsteige sind voll. „Und das um diese Uhrzeit. Und die Schule läuft noch. Das ist absoluter Wahnsinn“, sagt Verdi-Sekretär und Flughafen-Experte Özay Tarim am Freitagmorgen. Schon um 3.15 Uhr standen die Fluggäste im Flugsteig A vor den Kontrollstellen an. „Die Entwicklung der letzten Tage setzt sich leider fort. Dabei kommen die Familien mit Kindern erst ab Nachmittag“, so Tarim.