Airport zieht Bilanz : So liefen die Sommerferien am Flughafen Düsseldorf

Foto: Christian Schwerdtfeger 25 Bilder Ferienstart am Düsseldorfer Flughafen – Kilometerlange Schlangen und volle Terminals

Düsseldorf Lange Wartezeiten, Chaos in der Gepäckabfertigung und annullierte Flüge: Passagiere brauchten in den Sommerferien zum Teil viel Geduld am Düsseldorfer Flughafen. Der Airport zeigt sich selbstkritisch – es gebe nichts schön zu reden, sagt der Flughafen-Chef. So fällt die Bilanz aus.