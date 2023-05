In Dortmund Zoll entdeckt Tabletten mit Betäubungsmitteln bei Kontrolle am Flughafen

Die 55-Jährige hatte zusammen mit ihrem Ehemann den Grünen Ausgang gewählt. Damit zeigte sie an, dass sie keine anmeldepflichtigen Waren dabeihabe. Trotzdem wurde sie zur Kontrolle gebeten. Im Koffer fanden die Zöllner 229 verschiedene Tabletten mit den Wirkstoffen Alprazolam, Prazepam, Bromazepam und Diazepam, alle gelistet in Anlage III des Betäubungsmittelgesetzes. Die Mazedonierin sagte, sie habe die Medikamente in ihrer Heimat für den Eigenbedarf gekauft. Die Zöllner leiteten gegen sie ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts des Bannbruchs ein. Ihre Tabletten wurden vom Zoll als Beweismittel sichergestellt.