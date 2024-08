Anwohner klagen über Lärm Flughafen Dortmund erneut Thema vor Oberverwaltungsgericht

Der Flughafen Dortmund ist erneut Thema vor dem Nordrhein-Westfälischen Oberverwaltungsgericht (OVG). Die obersten Verwaltungsrichter des Landes beschäftigen sich am 23. August mit einer Klage von Anwohnern gegen die erneute Genehmigung der Bezirksregierung Münster zur Ausweitung der Betriebszeiten in die Nachtstunden. Die Anwohner mahnen fehlenden Lärmschutz an, wie das Gericht jetzt mitteilt.