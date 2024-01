Berlin und München als Ziele Zahl der Passagiere von Inlandsflügen aus NRW deutlich gesunken

Düsseldorf · Die Zahl der Fluggäste, die von einem der großen Flughäfen in NRW zu einem Inlandsflug gestartet sind, ist im Jahr 2022 im Zehn-Jahres-Vergleich um fast drei Viertel gesunken. So hätten 2022 rund 1,1 Millionen Passagiere einen von über 40.700 Inlandsflügen genutzt, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

03.01.2024 , 11:32 Uhr

Die Zahl der Passagiere von Inlandsflügen aus NRW ist deutlich gesunken. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Die Zahl der Passagiere, die aus NRW zu einem Inlandsflug starteten, sank damit seit 2012 um 73,8 Prozent. Dagegen liegt die Zahl der Passagiere, die 2022 von NRW ins Ausland flogen, mit 13,7 Millionen in etwa auf dem Niveau (plus 0,2 Prozent) von 2012. Im Jahr 2022 hatte knapp ein Viertel (24,9 Prozent) aller von einem der großen Flughäfen in NRW gestarteten Flüge ein deutsches Ziel. Damit ist auch der Anteil von Inlandsflügen seit 2012 auf den niedrigsten Stand gesunken. Damals hatte jeder dritte Flug (30,4 Prozent) aus NRW ein Ziel in Deutschland. Der höchste Anteil von Inlandsflügen aus NRW wurde während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 mit 35,1 Prozent verzeichnet. Von den NRW-Flughäfen aus waren den Angaben zufolge München und Berlin die häufigsten Ziele bei Inlandsflügen

(kag/epd)