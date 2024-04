Düsseldorfer Strafrechtler übt Kritik Sind „Fast Lanes“ an Flughäfen eine Form von Korruption?

Eine Flugreise beginnt mit vielen Warteschlangen: Gepäckaufgabe, Einchecken, Sicherheitskontrolle, Boarding, Passkontrolle. Um den Weg von der Flughafentür bis hin zum Sitzplatz im Flugzeug zu beschleunigen, gibt es oft sogenannte „Fast Lanes“. Gegen eine Extragebühr werden zahlende Passagiere hier bevorzugt behandelt und stehen weniger lange an. Wie genau diese bevorzugten Schlangen gehandhabt werden und wie viel man dafür bezahlen muss, ist von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich. Till Zimmermann ist Professor an der Heinrich-Heine-Universität und hat dort den Lehrstuhl für Strafrecht inne. Er forscht seit mehr als zehn Jahren auch zum Thema Korruptionsrecht. Zimmermann hat gemeinsam mit seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Julian Stolz einen Artikel veröffentlicht. Darin erläutert er, warum Fast Lanes bei der Sicherheitskontrolle an Flughäfen seiner Einschätzung nach eine Form der Korruption darstellen.