Kleine Flughäfen im Aufwind Welche NRW-Flughäfen das Corona-Tal hinter sich gelassen haben

Kleinere Flughäfen haben das Corona-Tal bereits hinter sich gelassen, die zwei größten kämpfen noch. Das zeigen Zahlen des Statistischen Landesamts. Von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW sind im September knapp 1,9 Millionen Passagiere abgeflogen. Das waren 13,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Allerdings habe die Zahl der Einsteiger damit immer noch um 12,2 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau von September 2019 gelegen.