Weihnachtszeit : Flughäfen in Köln und Düsseldorf erwarten Passagieransturm

An den Flughäfen in NRW wird es voll werden an Weihnachten (Archivbild). Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf/Köln-Bonn Zu Weihnachten erwarten Köln-Bonn und Düsseldorf einen Passagieransturm. Allein der Düsseldorfer Airport rechnet während der Weihnachtsferien in NRW mit knapp 940.000 Passagieren.

Weitere 430 000 Passagiere dürften den Flughafen Köln/Bonn nutzen, wie die Airports am Montag mitteilten. Viele Passagiere ziehe es über die Feiertage in die Wärme, zahlreiche Fluggäste besuchten ihre Familien an anderen Orten der Welt oder wollten einfach nur dem Weihnachtstrubel entfliehen, hieß es am Düsseldorfer Flughafen.

Allein am ersten Ferienwochenende werden in der Landeshauptstadt rund 185.000 Fluggäste und etwa 1450 Flugbewegungen erwartet. Der passagierstärkste Tag wird laut Prognose der kommende Freitag mit rund 67.000 Passagieren und über 560 Starts und Landungen sein. Der Airport Köln/Bonn erwartet zu Heiligabend etwa 16.700 Reisende, am 1. Weihnachtstag 14.600, am 2. Weihnachtstag dann 21.800 Flugreisende.

Zu den beliebtesten Reisezielen in den Weihnachtsferien gehören in diesem Jahr nach Angaben der Flughäfen die Kanaren, das spanische Festland sowie die Türkei. Auch Metropolen wie New York, London, Paris und Wien lockten viele Reisende zu einem Städtetrip.

(dpa)