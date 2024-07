Die Lage am Airport 71.000 Gäste am Düsseldorfer Flughafen – darunter Engländer, Familien und Dinosaurier

Vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm, die an diesem Freitag am Düsseldorfer Flughafen herrscht. Schließlich ist Ferienstart in Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig werden Tausende Engländer zum Achtelfinalspiel gegen die Schweiz in der Landeshauptstadt erwartet. In der vergangenen Woche landeten bereits neun Sonderflüge aus England in Düsseldorf. Weitere drei kamen am Freitag. Insgesamt sollen 31.000 Passagiere am Düsseldorfer Airport landen, 40.000 weitere wollen in den Sommerurlaub abfliegen. Doch von überlangen Warteschlangen an den Check-ins, gelangweilten Familien oder gestressten Mitarbeitern ist nicht viel zu sehen.