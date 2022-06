Chaos an Flughäfen : Flug verpasst – was Sie dann tun müssen

Zahlreiche Passagiere warten am Dienstag an den Eurowings-Schaltern im Flughafen Düsseldorf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf An den Airports herrschen derzeit teils chaotische Zustände, weil Abfertigung und Sicherheitskontrollen überlastet sind. Um trotz eines verpassten Flugs ans Ziel zu kommen, empfehlen Reiserechtsexperten ein gezieltes Vorgehen.

Von Jörg Isringhaus

Vor allem zum Start in die Sommerferien am Wochenende werden an den Flughäfen erneut viele Passagiere und damit wahrscheinlich lange Schlangen vor den Check-in-Schaltern erwartet. Empfohlen wird, mindestens drei Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein. Der Düsseldorfer Anwalt Sven von Below, Spezialist für Reiserecht, erklärt, wie Urlauber sich verhalten sollen, wenn sie trotzdem ihren Flug wegen zu langer Wartezeiten verpassen oder dieser kurzfristig gestrichen wurde.

Fluggesellschaft oder Veranstalter informieren „Hauptansprechpartner ist die Airline, die den Flug ausführt“, sagt Sven von Below. Diese zu erreichen, sei allerdings schwierig, oft werde man vom Gate an den Ticketschalter verwiesen. Eine schriftliche Bestätigung über den Vorgang seitens der Airline sei hilfreich, werde aber ebenfalls häufig verweigert. Auch über die Hotlines sei oft niemand zu erreichen. „Trotzdem sollte man die Hotlines mehrfach anrufen und einen Screenshot von den Anfrufversuchen machen“, rät von Below. Bei Pauschalreisen müsse der Reiseveranstalter informiert werden. Gut sei es auch, eine E-Mail mit dem Sachverhalt zu schicken und um Rückruf zu bitten.

Zustände dokumentieren Von Below, empfiehlt, die Schlangen an den Schaltern und vor den Sicherheitskontrollen mit dem Handy zu fotografieren. Ideal sei ein Selfie, das im Hintergrund die Schlangen zeige sowie die geöffneten Schalter. Wenn etwa zu wenig Schalter trotz erwartbar hoher Passagierzahlen besetzt seien, könne ein Organisationsversagen vorliegen. Darüberhinaus sei es wichtig, Zeugen zu haben, am besten ebenfalls wartende Mitreisende, mit denen man nicht verwandt ist. „Idealerweise tauscht man in der Schlange schon Namen aus“, sagt von Below.