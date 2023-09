Hoher Zuzug, hohe Kosten Städte und Gemeinden in NRW haben nur noch wenige Plätze für Geflüchtete

Gerade angesichts der schwierigen Lage appellierte sie an die Verantwortlichen, nicht in reinen Problembeschreibungen zu versinken. „Die ganze Debatte geht gerade in eine fatale Richtung, und das beeinflusst die Stimmung in der Bevölkerung“, so Naujoks. „Es wird nicht mehr konstruktiv darüber nachgedacht, was man tun kann, um die Menschen gut aufzunehmen. Es geht nur noch darum, was der Bund und Europa tun können, um niemanden mehr reinzulassen. Wir müssen die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die in Leid und Not zu uns kommen“, forderte sie. Beispielsweise mit Aufrufen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, und Konzepten für mehr Wohnungsbau.