Geflüchtete in NRW „Ein massiver Kontrollverlust ist nicht mehr auszuschließen“

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind Alpen 357 Personen durch die Bezirksregierung Arnsberg zugewiesen worden; 360 Menschen leben in Alpen aktuell in Obdachlosenunterkünften. „Trotz erheblicher Anstrengungen sind wir mit unseren Möglichkeiten, was Personal und Wohnraum betrifft, am Limit“, sagt Rösen. Bereits mehrfach sei deshalb ein temporärer Aufnahmestopp mit der Bezirksregierung vereinbart worden, betont er. Dennoch kommen pro Woche weiter durchschnittlich sechs bis acht neue Schutzsuchende in die kleine Gemeinde. Alleine am Montag seien es 16 Zuweisungen gewesen. „Ein Rekord“, so Rösen.