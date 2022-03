Ukrainische Familie in Neuss : „Auf meiner Terrasse in Odessa steht noch ein Topf Suppe“

Angela Ovsepyan (v.l.) hat ihre Schwester Zhanna, Schwägerin Olga und deren Freundin Anna sowie drei Kinder aufgenommen. Foto: RP/Claudia Hauser

Neuss Angela Ovsepyan aus Neuss hat einen Teil ihrer Familie aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Alle wollen nur eins: So schnell wie möglich zurück nach Hause. Sie blicken nun mit großer Sorge vor allem auf ihre Heimatstadt Odessa.

Es ist ziemlich voll geworden in Angela Ovsepyans Küche. Die 42-Jährige lebt mit ihrem Mann Dario und ihrem 18-jährigen Sohn schon viele Jahre in einer großen Wohnung in Neuss. Seit drei Wochen ist es nun auch die Wohnung ihrer Schwester, ihrer Schwägerin, zweier Nichten, einer Freundin und deren Tochter. Sie sind aus der Ukraine geflohen, überstürzt und in Angst, ohne lange zu überlegen, was sie alles mitnehmen können. Im Flur stehen nur ein paar kleine Handgepäck-Koffer.

„Bis zum 24. Februar haben wir nicht geglaubt, dass so etwas passieren kann“, sagt Zhanna Ovsepyan, Angelas Schwester. Sie hatte in Odessa gerade ihre neue Wohnung bezogen, ist Chefin einer Haut- und Schönheitsklinik. „März und April waren voller Termine“, sagt die 49-Jährige. „Und jetzt sitz ich hier“, sagt sie. Das Nichtstun ist sie nicht gewohnt, sie will nun zumindest einen Deutsch-Kurs machen, am liebsten würde die Dermatologin aber in einer Klinik helfen. Mit ihren Mitarbeitern steht sie in engem Kontakt über Whatsapp, die meisten haben die Ukraine wie sie verlassen. „Alle hoffen auf den Sieg der Ukraine, und alle wollen sofort nach Hause fahren. Wir haben unsere Leben dort gelassen“, sagt sie. Sie hat sämtliche Medikamente aus der Klinik an humanitäre Organisationen verschenkt, alles abgeschlossen und den schweren Schlüsselbund mit nach Deutschland gebracht. „Mein Kühlschrank ist voll dort in meiner Wohnung, das wird alles schlecht“, sagt sie und lacht ein wenig. „Und auf meiner Terrasse steht noch ein Topf Suppe.“

Etwa 30.000 Geflüchtete sind seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Viele kommen privat unter, daher dürfte die tatsächliche Zahl deutlich höher sein. Zhanna Ovsepyan ist wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mit ihrem Auto nach Moldawien gefahren. Dort wartete sie auf ihre Schwägerin Olga, die sich mit ihren Töchtern Marie (zwei Jahre) und Angelina (zwölf) etwas später auf den Weg gemacht hatte. Marie nimmt es am leichtesten. Sie rennt durch die Wohnung und wirft sich der Tante in die Arme. Das kleine Mädchen hat die Flucht gut überstanden, fünf Tage waren sie alle mit den Autos unterwegs. Olga und ihr Mann, Angelas und Zhannas Bruder, mussten sich auf unbestimmte Zeit Lebwohl sagen. Er wartet nun darauf, dass er eingezogen wird. Die beiden hatten gerade eine Eigentumswohnung in Kiew gekauft. Olga schläft kaum, verfolgt die Nachrichten und hält, so gut es geht, Kontakt zu ihrem Mann. Sie hat ihre Freundin Anna und deren ebenfalls zwölfjährige Tochter auch zur Flucht überredet – sie lebten in der nun bombardierten Stadt Mykolajiw.

Wenn Zhanna und Angela Ovsepyan von Odessa sprechen, geraten sie schnell ins Schwärmen. Die edlen Restaurants, Cafés, das prachtvolle Opernhaus. „Odessa ist wie Paris“, sagt Angela Ovsepyan. „Perle am Schwarzen Meer“ wird die Stadt genannt, die voller klassizistischer Paläste ist. Viele der etwa eine Million Einwohner haben Odessa inzwischen verlassen und die, die geblieben sind, bereiten sich auf einen Angriff des russischen Militärs vor. Der Weg zum Opernhaus ist nun mit Straßensperren blockiert. Anfang der Woche wurden erste zivile Gebäude beschossen. Odessa ist mit dem größten Hafen der Ukraine die wichtigste Verbindung für den Handel – und strategisch wichtig für Russland. Die Truppen versuchen, entlang der Schwarzmeerküste nach Odessa vorzudringen. Den Gedanken, das ihre schöne Stadt genau wie Mariupol zerstört werden könnte, ist für die Schwestern kaum auszuhalten. Angela Ovsepyan sucht nun nach zwei Wohnungen, um bald zwei befreundete Familien nach Deutschland holen zu können, die noch in der Ukraine sind.

Die Mutter der Frauen war bis vor wenigen Tagen auch noch in einer kleinen Stadt bei Mykolajiw zu Hause. „Ihre Stadt war total isoliert, das Essen wurde schon knapp“, erzählt Angela Ovsepyan. „Eine wichtige Brücke war zerstört, unsere Mutter hat mehrmals versucht, zu einem Zug zu kommen, musste dann aber wieder umkehren.“ Anfang dieser Woche erreichte die Schwestern in Neuss dann die Nachricht, dass die 68-Jährige es zu einem Zug geschafft hat und den restlichen Weg zur polnischen Grenze zu Fuß gegangen ist. „Mein Mann und ich sind sofort nach Polen geflogen, um sie zu holen.“